Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Posen
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Posen, Polen

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Geschäft 377 m² in Posen, Polen
Geschäft 377 m²
Posen, Polen
Fläche 377 m²
Attraktiver Speicherplatz zur Miete
$2,776
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Gewerbefläche 50 m² in Posen, Polen
Gewerbefläche 50 m²
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
* Englische Version unten * Fremder und haustierfreundlich * Englischer Speeeaking-Besitzer *
$654
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen