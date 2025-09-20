Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Piaseczno County, Polen

Doppelhaus 5 zimmer in Bielawa, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Bielawa, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡Semi-Detached House 178.69 m2 In der Nähe von Warschau – Bielawa in Shell-Zustand – betrete…
$506,213
Doppelhaus 5 zimmer in Gloskow, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Gloskow, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Ein neues Haus wurde gerade gebaut und gerade in der Nähe von Warschau fertig. Es verfügt üb…
$317,766
Doppelhaus 4 zimmer in Cantstadl, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Cantstadl, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
Doppelhaus 4 zimmer in Lesznowola, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Lesznowola, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
Doppelhaus 5 zimmer in Bobrowiec, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Bobrowiec, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Doppelhaus 5 zimmer in Stefanowo, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Stefanowo, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
YOUNG OAKS ESTATE - BAUARBEITEN IM GANGE! Willkommen - eine neue Siedlung mit Häusern mit…
$196,517
Doppelhaus 5 zimmer in Lesznowola, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Lesznowola, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
Doppelhaus 5 zimmer in Mysiadlo, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
Mysiadlo, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Das vorgeschlagene Haus ist zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss haben wir ein Wohnzimmer von übe…
$345,997
