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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Otwock, Polen

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 45 m² in Otwock, Polen
Gewerbefläche 45 m²
Otwock, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
```html Zur Miete, Geschäftsräume, 2 Zimmer, 45 m2, Otwock, Galeria Górna. Wir bieten einen…
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Gewerbefläche 47 m² in Otwock, Polen
Gewerbefläche 47 m²
Otwock, Polen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Etagenzahl 5
Zur Miete, Gewerbeimmobilie, 46,9 m2, Otwock, str. Górna 6. Wir bieten einen Serviceraum mi…
$545
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