Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Otwock
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Otwock, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Otwock, Polen
Wohnung 1 zimmer
Otwock, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/3
Zur Miete: eine funktionelle Studio-Wohnung mit einer Fläche von 33 m2, befindet sich auf ul…
$657
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Gehen