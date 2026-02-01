Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Breslau
4
4 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Breslau, Polen
Studio 1 zimmer
Breslau, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Wroclaw, in der Nähe zahlreiche Restaurants, Caf…
$1,265
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Promotion S.C
Sprachen
English, Polski, Français
Studio in Breslau, Polen
Studio
Breslau, Polen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 9
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit! Gehen Sie zu einem der letzten verfügbaren …
$490
pro Monat
Studio in Breslau, Polen
Studio
Breslau, Polen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 9
Don't miss out on this unique opportunity! Move into one of the last available flats in a pr…
$650
pro Monat
Studio in Breslau, Polen
Studio
Breslau, Polen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 5
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit! Gehen Sie zu einem der letzten verfügbaren …
$575
pro Monat
