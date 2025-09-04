Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
Studio 2 zimmer
Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
FLEISCH M2: Zwei Zimmer, Flur, Bad, KochnischeWir freuen uns, unsere neue Investition in die…
$179,885
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Krakau, Polen
Studio 2 zimmer
Krakau, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 4
Eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern in einem revitalisierten, eleganten Gebäude im Zentrum v…
$216,199
Eine Anfrage stellen
