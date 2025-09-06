Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Kujawien-Pommern
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

gmina Lubicz
65
Thorn
4
Bromberg
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Mierzynek, Polen
Wohnung 1 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 3
Eine neue, moderne Zweizimmerwohnung mit einer Fläche von 53 m2 steht zum Verkauf in der Sta…
$368,807
Immobilienagentur
inwest.warszawa
Sprachen
Русский, Polski, Українська
