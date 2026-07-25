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Langfristige Miete von Häuser in Krakau, Polen

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Haus in Krakau, Polen
Haus
Krakau, Polen
Fläche 160 m²
Ich lade Sie ein, das Angebot zu lesen, ein freistehendes Haus in der Widna Street zu mieten
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Haus in Krakau, Polen
Haus
Krakau, Polen
Fläche 100 m²
Zu vermieten – Etage des Hauses – ideal für Büro oder Anwaltskanzlei | 100 m2 | Krakau – Mogiła
$1,185
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Haus in Krakau, Polen
Haus
Krakau, Polen
Fläche 180 m²
Privathaus zu vermieten Kraków Kliny | 4 Schlafzimmer + Büro | Garten | Garage | separate Wohnung
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Mazur EstateMazur Estate
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard in Krakau, Polen
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Krakau, Polen
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 515 m²
Etagenzahl 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
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