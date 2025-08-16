Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Jaworzno
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Jaworzno, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Jaworzno, Polen
Haus 5 Schlafzimmer
Jaworzno, Polen
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
ZU VERKAUFEN: Hochwertiges Einfamilienhaus mit 225 m² Wohnfläche auf einem 1.121 m² großen G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
