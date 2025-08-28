Aufenthaltsgenehmigung in Polen

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Bei der Entscheidung, ein Unternehmen in Polen zu leben und zu betreiben, muss über die Form der Geschäftstätigkeit entschieden werden. Jedes Land hat seine eigenen gesetzgeberischen Nuancen, Schwierigkeiten, Steuer- und Sozialzahlungen. Der Geschäftsmann muss dies alles verstehen können, so…
Rückführung bedeutet die Rückkehr von Menschen polnischer Herkunft in ihr Heimatland und ist eine der Möglichkeiten, die polnische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nur Menschen, die keine polnische Staatsbürgerschaft besitzen und dauerhaft nach Polen ziehen möchten, haben dieses Recht.
Das R…
Globale Talente machen sich bereit!
Wenn Sie Ihr Startup aufbauen oder von Europa aus arbeiten möchten, ist der digitale Nomaden-Hub in Polen Ihre Wahl!
Wir schaffen Möglichkeiten und bringen die talentiertesten Unternehmer und Freiberufler aus der ganzen Welt zusammen. Indem wir uns…