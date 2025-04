University Study Residence Permit in Poland

Über das Einwanderungsprogramm

Polnische Universitäten ziehen mit ihrer hochwertigen Ausbildung und vielversprechenden Karriereaussichten Studierende aus aller Welt an. Wenn Sie an einer Universität in Polen angenommen wurden, unterstützen wir Sie bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis (Karta Pobytu), um sicherzustellen, dass Ihr Studium reibungslos und ohne bürokratische Sorgen verläuft.

Bewerbungsprozess:

✅ Beratung & Dokumentenvorbereitung:

Zulassungsbescheid der Universität.

Nachweis über die Zahlung der Studiengebühren.

Krankenversicherungsschutz.

✅ Antragseinreichung: Wir füllen das Antragsformular aus, sammeln alle erforderlichen Dokumente und reichen sie beim Woiwodschaftsamt (Urząd Wojewódzki) ein.

✅ Prozessüberwachung: Wir verfolgen den Status Ihres Antrags und reagieren auf alle weiteren Anfragen der Behörden.

✅ Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis: Wir stellen sicher, dass Sie Ihre Erlaubnis rechtzeitig erhalten und geben Ihnen Hinweise zu zukünftigen Verlängerungen.

🎓 Studieren Sie und gestalten Sie Ihre Zukunft, während wir uns um Ihren Rechtsstatus kümmern!