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Wohnungen in gmina Zytno, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Magdalenki, Polen
Wohnung
Magdalenki, Polen
Fläche 58 000 m²
Zum Verkauf steht ein Komplex aus zwei landwirtschaftlichen Parzellen mit einer Gesamtfläche…
$305,823
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