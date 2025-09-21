Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in gmina Tarczyn, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Komorniki, Polen
Wohnung 3 zimmer
Komorniki, Polen
Zimmer 3
Fläche 54 m²
Gesamtfläche: 54,4 m2 Erdgeschoss + 25,6 m2 Nutzfläche
$165,010
