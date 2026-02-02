Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Sulechow
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Sulechow, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Briesche, Polen
Haus 6 zimmer
Briesche, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus / Lubuskie, 66-100 Brzezie k. Sulechowa / Bereit zu lebenZum Verkauf ein ein…
$337,680
Privatverkäufer
Sprachen
English, Polski
