Häuser in gmina Pomiechowek, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Pomiechowek, Polen
Haus 7 zimmer
Pomiechowek, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
House with a view of the Church
$577,302
