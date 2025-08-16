Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Polajewo
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Polajewo, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Polajewo, Polen
Haus
Polajewo, Polen
Fläche 350 m²
Außergewöhnliches Haus mit Klima – 350 m2, Grundstück 3914 m2, Polajevo
$429,361
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Polajewo, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen