Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Piaseczno
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in gmina Piaseczno, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Golkow, Polen
Wohnung 6 zimmer
Golkow, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Modern house 160 m² with 400 m² garden | Gołków, near Piaseczno For sale: a comfortable and …
$361,195
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Gehen