Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Piaseczno
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in gmina Piaseczno, Polen

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Bobrowiec, Polen
Doppelhaus 6 zimmer
Bobrowiec, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein gepflegtes Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte mit einer Wohn- bzw. N…
$632,085
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Piaseczno, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen