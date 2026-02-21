Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Ozarow Mazowiecki
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in gmina Ozarow Mazowiecki, Polen

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Wieruchow, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Wieruchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
HausDas Haus ist vier Zimmer. Im Erdgeschoss befindet sich ein Wohnzimmer mit einem Bad und …
$271,203
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Ozarow Mazowiecki, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen