Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Mogilany
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in gmina Mogilany, Polen

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in gmina Mogilany, Polen
Doppelhaus 5 zimmer
gmina Mogilany, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Haus mit erhöhtem Baustandard. Bezugsfertig, auf Wunsch auch mit schlüsselfertiger Fertigste…
$361,690
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Mogilany, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen