Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Lomianki
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in gmina Lomianki, Polen

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Kielpiciener Kämpe, Polen
TOP TOP
Doppelhaus 6 zimmer
Kielpiciener Kämpe, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
KOSY PROJEKT - DIE NUR EINES ITS KIND - von Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa StreetWir bauen …
$379,404
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Lomianki, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen