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Haus mit Garten kaufen in gmina Koscielisko, Polen

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Dzianisz, Polen
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Haus 3 zimmer
Dzianisz, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine einzigartige Anlage Immobilien in Dzianisz (Gmina Kościelisko) – ein modern…
$591,031
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Villa 5 zimmer in Koscielisko, Polen
Villa 5 zimmer
Koscielisko, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Immobilienangaben in gmina Koscielisko, Polen

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
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