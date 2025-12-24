Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Kleszczewo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in gmina Kleszczewo, Polen

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 600 m² in Ebenhausen, Polen
Geschäft 600 m²
Ebenhausen, Polen
Fläche 600 m²
10 Minuten von Poznań, Gowarzewo Dorf, Kleszczevo Gemeinde
$570,797
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
