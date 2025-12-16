Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Kaczory
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Kaczory, Polen

Haus in Dziembowo, Polen
Haus
Dziembowo, Polen
Fläche 1 673 m²
Heute, gm. Enten
$63,781
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Erpel, Polen
Haus
Erpel, Polen
Fläche 150 m²
Verkauf: Freistehendes Haus in Kaczory k. Sägen – Komfort, Natur und Frieden!
$320,298
