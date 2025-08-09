Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in gmina Grodziec, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Czarnybrod, Polen
Wohnung
Czarnybrod, Polen
Fläche 250 m²
Zu verkaufen, ein 200-jähriges Haus, gebaut aus Erz, die sogenannten “Iron Houses of Pyzrzy …
$534,303
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
