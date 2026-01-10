Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in gmina Grebow, Polen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Grebow, Polen
Wohnung
Grebow, Polen
Fläche 132 m²
Zum Verkauf ein schönes Haus in einem Zwillingsgebäude. Das Haus ist sehr gepflegt, bereit, …
$414,694
Wohnung 3 zimmer in Grebow, Polen
Wohnung 3 zimmer
Grebow, Polen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Zum Verkauf eine einzigartige, gemütliche Wohnung mit einer Fläche von 60,2 m2, in einer ruh…
$205,549
