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Wohnungen in gmina Duszniki, Polen

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Wohnung in Ceradz Dolny, Polen
Wohnung
Ceradz Dolny, Polen
Fläche 527 m²
Wir präsentieren eine Residenz mit modernen Lösungen mit einer Nutzfläche von 526,5 m2, auf …
$1,18M
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Wohnung in Podrzewie, Polen
Wohnung
Podrzewie, Polen
Fläche 603 m²
Baustellen – Sękowska Street Green Area und schneller Zugang zu Poznań
$26,511
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