Häuser in gmina Blonie, Polen

3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Bramki, Polen
Haus 4 zimmer
Bramki, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf Ożarów Mazowiecki, Bramki, Białych Brzóz str.Freistehendes Haus 93.2 m2 (80 m2 nutzb…
$303,817
Doppelhaus 4 zimmer in Bieniewice, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Bieniewice, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Doppelhaus 4 zimmer in Blonie, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Blonie, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
