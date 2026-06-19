Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Baltow
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Baltow, Polen

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Skarbka, Polen
UP UP
Haus 3 zimmer
Skarbka, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 300 000 m²
Etagenzahl 1
Haus mit Anlage am Fluss Kamienna – in der Nähe von BałtówBESCHREIBUNGZu verkaufen: ein Einf…
$485,330
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Baltow, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen