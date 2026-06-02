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Cottages mit Garage in Danzig, Polen

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Ferienhaus 7 zimmer in Danzig, Polen
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Ferienhaus 7 zimmer
Danzig, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
GRUNDSTÜCK IM STADTZENTRUM MIT EINEM SANIERUNGSBEDÜRFTIGEN HAUS (ABRISS ODER UMFASSENDE RENO…
$647,118
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Immobilienangaben in Danzig, Polen

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