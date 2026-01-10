Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Hermannsbad
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Hermannsbad, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Hermannsbad, Polen
Wohnung 4 zimmer
Hermannsbad, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
Dieses Apartment befindet sich im renommierten Teil von Ciechocinka – einer renommierten Spa…
$262,291
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
