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Wohnkomplex Salalah Resort

Salala, Oman
von
$149,800
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Oman
  • Region / Bundesland
    Dhofar
  • Stadt
    Salala
  • Adresse
    Duqm Hasik Salalah Road, 17

Über den Komplex

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Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Meer und im Indischen Ozean gelegen, repräsentiert diese exklusive Entwicklung die grünste Küste des Nahen Ostens und bietet einen unvergleichlichen Luxus-Lifestyle.

Entwickelt für diejenigen, die die außergewöhnlichen, komplexen Funktionen exklusive Wohnpartnerschaften mit weltberühmten Marken, darunter Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond und Gianfranco Ferre Home verlangen.

Jede Immobilie hier ist voll ausgestattet geliefert. Sie werden von Qualität umgeben sein, da jede Residenz Folgendes aufweist:

  • Natursteinoberflächen und reiche Texturen.
  • Italienisch hergestellte Designermöbel und Beleuchtung.
  • Premium Küchenausstattung und -geräte.
  • High-End Bettwäsche und Geschirr.

Wir bieten Häuser für jede Art zu leben, von Studios bis zu Mansion Villas.

  • Interessenbekundung (EOI): 15.000 USD
  • Studios: Ab $ 149.800
  • 1-Zimmer-Apartments: Ab $ 299.500
  • 2-Schlafzimmer Wohnungen: Ab 490.000
  • Auch verfügbar: Townhouses, Villen, Richmond Residences und Trussardi Residences.

Entwickelt als das Resort, das Sie nie verlassen müssen, ist das Wasser nie weit. Bewohner genießen Zugang zu:

  • Ein Privatstrand für den Morgen schwimmt, Sonnenbaden oder ruhige Spaziergänge am Ufer entlang.
  • Ein atemberaubendes zentrales Schwimmbad und ruhige Wasserkanäle.
  • Ein exklusiver Beach Club und voll ausgestattetes Gym.
  • Ein dediziertes Medical Wellness Center und Spa bietet Diagnose, Wellness-Check-ups und Wiederherstellungseinrichtungen.
  • Ein 130-schlüssel-fünf-sterne-hotel für gutes essen, private veranstaltungen und entspannende pooltage.
  • Familienfreundliche Outdoor-Spielplätze, Wanderwege und kuratierte Einzelhandels- und Freizeitoptionen.

Die ausgezeichnete Location!

  1. Nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Salalah entfernt.
  2. Gelegen in einem ganzjährigen Tourismusziel, das für sein warmes Küstenklima, üppige Landschaften und saisonale Wasserfälle bekannt ist.
  3. Sehr gut erreichbar, mit direkten Verbindungen über 15 Fluggesellschaften und 17 Destinationen.
  4. Salalah begrüßt jährlich über eine Million Besucher mit einem durchschnittlichen Besucheraufenthalt von 5,6 Nächten.

Außergewöhnliches langfristiges Investitionspotenzial

  • 100% Freehold Ownership für ausländische Käufer.
  • Käufer haben Anspruch auf ein erneuerbares 2-jähriges Aufenthaltsvisum.
  • Profitieren Sie von einem Niedrigsteuerumfeld ohne Erbschaftssteuer.
  • Genießen Sie das ganze Jahr über touristische Anziehungskraft, einschließlich der sehr beliebten Khareef-Saison.
  • Profitieren Sie von einem zweistelligen Wohnpreiswachstum im Jahresvergleich.
  • Langfristiges Wachstum wird durch die Initiative Oman Vision 2040 stark unterstützt.

Flexibler 50/50 Zahlungsplan

Sichern Sie sich Ihre Immobilie vor der Q4 2028 Handover mit einer sehr attraktiven Zahlungsstruktur:

  1. 10% auf Buchung.
  2. 10% auf SPA (45 Tage nach der Buchung).
  3. 5% Sechs Monate nach der Buchung.
  4. 5% Zwölf Monate nach der Buchung.
  5. 10% 18 Monate nach der Buchung.
  6. 10% Vierundzwanzig Monate nach der Buchung.
  7. 50% bei der Übergabe.

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Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

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