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Haus mit Garten kaufen in Muscat Province, Oman

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Maskat
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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Maskat, Oman
Haus 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
🌊 Villa am Meer in Oman • FREEHOLD • Eine Residenz für Eigentümer✨ Das Resort-Format des Leb…
$270,270
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Eigenschaftstypen in Muscat Province

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Immobilienangaben in Muscat Province, Oman

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