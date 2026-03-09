Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Muscat Province, Oman

Maskat
6
8 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 170 m²
Trump-Cliff Cliff VillenTrump Cliff Villas bietet eine breite Palette von voll möblierten 3-…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 375 m²
Die große FluchtDie große Flucht – Leben umgeben von malerischen NaturGenießen Sie einen Pan…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 275 m²
Die große FluchtDie große Flucht – Leben umgeben von malerischen NaturGenießen Sie einen Pan…
Preis auf Anfrage
AuraAura
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - Luxusvillen an der Küste am GolfplatzGenießen Sie unbegrenzte Freih…
Preis auf Anfrage
Haus 3 zimmer in Maskat, Oman
Haus 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
🌊 Villa am Meer in Oman • FREEHOLD • Eine Residenz für Eigentümer✨ Das Resort-Format des Leb…
$270,270
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Trump Cliff VillenTrump Cliff Villas bietet eine breite Palette von voll möblierten 3-Zimmer…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 159 m²
Villen für KüstenanlagenGenießen Sie das Leben am Meer in Luxusvillen in AIDA, MuscatCoastal…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - Luxusvillen an der Küste am GolfplatzGenießen Sie unbegrenzte Freih…
Preis auf Anfrage
