  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Maskat
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Maskat, Oman

Muscat Province
7
13 immobilienobjekte total found
Haus 1 zimmer in Maskat, Oman
Haus 1 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wohnungen mit Garten in Maskat, Oman, 0%-Finanzierung Wohnungen in Maskat, Oman, mit priv…
Preis auf Anfrage
Villa 2 zimmer in Maskat, Oman
Villa 2 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 2
Fläche 157 m²
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - Luxusvillen an der Küste am GolfplatzGenießen Sie unbegrenzte Freih…
Preis auf Anfrage
Villa in Maskat, Oman
Villa
Maskat, Oman
Fläche 125 m²
Sunrise Haven LuxusvillaSunrise Haven Luxury Villas: Resortleben mit MeerblickSunrise Haven …
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - Luxusvillen an der Küste am GolfplatzGenießen Sie unbegrenzte Freih…
Preis auf Anfrage
Villa in Maskat, Oman
Villa
Maskat, Oman
Fläche 159 m²
Sunrise Haven LuxusvillaSunrise Haven Luxury Villas: Resortleben mit MeerblickSunrise Haven …
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Trump Cliff VillenTrump Cliff Villas bietet eine breite Palette von voll möblierten 3-Zimmer…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 170 m²
Trump-Cliff Cliff VillenTrump Cliff Villas bietet eine breite Palette von voll möblierten 3-…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Villen für KüstenanlagenGenießen Sie das Leben am Meer in Luxusvillen in AIDA, MuscatCoastal…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 275 m²
Die große FluchtDie große Flucht – Leben umgeben von malerischen NaturGenießen Sie einen Pan…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 183 m²
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 159 m²
Villen für KüstenanlagenGenießen Sie das Leben am Meer in Luxusvillen in AIDA, MuscatCoastal…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Maskat, Oman
Villa 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Fläche 375 m²
Die große FluchtDie große Flucht – Leben umgeben von malerischen NaturGenießen Sie einen Pan…
Preis auf Anfrage
