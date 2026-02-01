Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Uruguay
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Meerblick

Häuser am Meer in Uruguay

Maldonado
17
1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Punta Ballena, Uruguay
Haus 8 zimmer
Punta Ballena, Uruguay
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Spektakuläre Meerblick von dieser schönen Wohnung zum Verkauf in Punta Ballena. 200 Quadratm…
$640,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
