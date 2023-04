Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

-Exodus Residenz ist ein neu erbauter Wohnkomplex in Alanya. Der Komplex befindet sich in der beliebtesten Wohngegend Mahmutlar. Diese neu erbaute Wohnung wird aus zwei Blöcken in 98 Wohnungen mit unterschiedlichen Layoutvarianten bestehen. Charmantes Außendesign, reichhaltige soziale Einrichtungen und erschwingliche Preise...Der Vergleich all dieser Funktionen wird definitiv eine vernünftige Wahl treffen. Die Fertigstellung der Exodus-Residenz soll im März 2020 abgeschlossen sein. Es stehen verschiedene Arten von Wohnungen zum Verkauf. Kaufen Sie Wohnungen in der Anfangsphase des Baus zu sehr niedrigen Preisen in der Anfangsphase des Baus. Einrichtungen der Exodus ResidenceDiese zum Verkauf stehende Exodus Residence Alanya verfügt über viele soziale Einrichtungen wie einen großen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Cafeteria, ein Dampfbad, einen Whirlpool, ein Türkisches Bad, einen Whirlpool, Tischtennis und eine Tischbillard, Parkplatz, 24 Stunden Sicherheit. Lage der Alanya Exodus ResidenceDer Standort der Exodus Residenzen heißt Mahmutlar. Mahmutlar ist ein sich neu entwickelndes Gebiet und bei internationalen Investoren sehr beliebt. In Mahmutlar finden Sie alles, was Sie brauchen. Die Exodus-Residenz liegt nur 500 m vom Strand und nur wenige hundert Meter von den Geschäften entfernt. In Mahmutlar-Alanya gibt es viele Restaurants, Cafés und Geschäfte, in denen lange Arbeitszeiten geöffnet sind. Alle haben Englisch und unterschiedliche Sprachführer. Apartment Arten von Exodus-Residenzen In der Alanya Exodus Residence gibt es zwei verschiedene Arten von Apartments, z. B. ein Penthouse mit einem Schlafzimmer und 2 Schlafzimmern. Alle Apartments verfügen über einen elektrischen Warmwasserbereiter. Die Apartments mit einem Schlafzimmer sind 46 m2 groß und verfügen über eine Terrasse, ein Wohnzimmer und ein Badezimmer. Das Apartment mit zwei Schlafzimmern ist 100-110 m2 groß und verfügt über 2 Badezimmer, eine offene Küche und eine große Terrasse. Der Preis für die Apartments beinhaltete die gesamte Endbearbeitung sowie eingebaute Küchenmöbel, Granitboden, Duschkabine und doppelt verglaste Schiebetüren. VermietungDie Wohnungen können kurzfristig und langfristig problemlos vermietet werden. Basic Apartment Alanya Immobilien können Ihre Wohnung mieten und Sie können jeden Monat eine bestimmte Anzahl von vielen bekommen.