von €186,377

Kapitulation vor: 2023

Ein intimer Komplex aus 22 modernen Apartments ( zweistöckigen Gebäuden ) in einer Wiesenlandschaft Der lokale Plan von Łąki Tonie in unmittelbarer Nähe ist eine Garantie für Hektar unbebauter Grünflächen Der Minimalismus von Form und Farbe verleiht dem Anwesen einen sehr modernen, modischen Charakter. Wir bieten Apartments von 65 m2 bis 128 m2 ZEITPLAN Wohnung im Erdgeschoss mit einer Fläche von 65,84 m2 mit einem Garten ( 102 m2 ) Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit Küchenzeile, zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer. Südliche Exposition STANDARD hoher Standard der verwendeten Materialien LAGE Die Investition befindet sich im nördlichen Teil von Krakau im Bezirk Prądnik Biały / Tony In der Nähe gibt es öffentliche Verkehrsmittelstopps ( ca. 200 m ), Lebensmittelgeschäft, Kindergarten, Grundschule 400 m ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - Heizung: Wärmepumpe - Erholung - Fußbodenheizung in jedem Raum - Vorbereitung für die Installation der Photovoltaik - in Fenstern und Türen zusammengezogen - Aluminiumfenster ( 3 Verglasung ) - eingezäunte Investition - Eingang durch das Tor auf der Fernbedienung - die Möglichkeit, eine Garage mit einer Fläche von ca. 19,93 m2 zu kaufen. Planowany termin oddania inwestycji - III Kwartał 2023 roku