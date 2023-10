Warschau, Polen

von €440,000

Luxuriöses Gebäude mit einem wunderschön angelegten grünen Garten auf dem Dach Entwicklerstatus Ein intimes Wohnhaus in der Nähe des Geschäftszentrums in Mokotów mit einem wunderschön angelegten grünen Garten auf dem Dach. Das Projekt im Stil eines Art-Deco-Mietshauses befindet sich in einer ruhigen Zdziechowskiego-Straße, 400 m von Aleja Niepodległości und 8 Gehminuten von zwei U-Bahn-Stationen entfernt: Wierzbno und Wilanowska. Art Deco Mokotów ist eine Kombination aus Technologie und einem gesunden Lebensstil. Zu diesem Zweck wurden ein modern ausgestattetes Fitnessstudio mit einem Fitnessraum für die ausschließliche Nutzung durch die Bewohner und innovative Fahrradräume mit einem kollisionsfreien Fahrradspeichersystem entworfen. In der Tiefgarage wird es ausgewiesene Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos geben, ein attraktiver Einzelhandels- und Servicebereich ist geplant , Die Vorteile des Projekts sind: ein intimes Wohngebäude mit 88 Wohnungen In unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Stationen Wierzbno und Wilanowska Eine grüne Terrasse auf dem Dach des Gebäudes steht allen Bewohnern zur Verfügung Fitnessstudio zur exklusiven Nutzung durch die Bewohner rund um die Uhr verfügbar repräsentative Lobby dreifach verglaste Holzfenster Überwachung und Freisprecheinrichtung ultraschnelles "Fiber to the Home" -Internet ( 1 GB / S ), das über Glasfaser mit jedem Apartment verbunden ist In der Tiefgarage gibt es ausgewiesene Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos praktische Hauswirtschaftsräume und Utility Boxes. ZEITPLAN Die 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 7. Stock und hat eine Höhe von 2,85 m. Die Wohnung verfügt über eine Südterrasse mit einem Dach von 22,01 m2 und Blick vom 7. Stock, der nicht durch Gebäude behindert wird Wohnung für individuelle Anordnung, Entwicklerstandard. STANDARD Die Wohnung ist mit einer Klimaanlage von Toshiba - Split in jedem Zimmer und einer individuellen Zentraleinheit auf dem Dach des Gebäudes ausgestattet. Die Wohnung verfügt über eine Südterrasse mit einem Dach von 22,01 m2. Die Wohnung verfügt auch über einen Parkplatz in der Tiefgarage von 12,5 m2 und einen Abstellraum auf dem Parkplatz von 5,34 m2. In der Tiefgarage gibt es ausgewiesene Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos sowie praktische Hauswirtschaftsräume und Utility-Boxen. LAGE Die Lage in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Wierzbno und des U-Bahnhofs Wilanowska, 100 m von der Domaniewska-Straße entfernt, Der bequeme Zugang zur Großstadt-Handels- und Serviceinfrastruktur von Mokotów ( Galeria Mokotów ) ist ein großer Vorteil dieses Projekts. Der nahe gelegene Natur- und Landschaftskomplex Arkadia und die Verfügbarkeit des am besten entwickelten Radwegenetzes in Warschau ermutigen Sie, Ihre Freizeit aktiv zu verbringen. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Entwicklerstatus