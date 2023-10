Jaskowice, Polen

von €113,000

Kapitulation vor: 2025

Eine Wohnung von 48,04 m2 m2 mit einer Balkonie von 5,60 m2 und ein Zwischengeschoss auf Ebene 3 ( 20,87 m2 ) bestehend aus einem Raum mit Küchenzeile, Schlafzimmer, Bad, Kommunikation INVESTITIONSBESCHREIBUNG Aleja Zbożowa Etap 2.0 besteht aus Mehrfamilienhäusern, die aus Wohnungen mit einer Vielzahl von Optionen bestehen. Die Gebäude haben drei Etagen - insgesamt 47 Wohnungen in verschiedenen Größen von 27 bis 78 m2 Apartments im Erdgeschoss mit Gärten oder Mini-Terrassen und alle Apartments in den oberen Etagen verfügen über einen Balkon. Die Gebäude haben auch eine unterirdische Etage mit einer Garage. Der Bereich des Anwesens ist geschlossen und dank dessen werde ich sicherer, wir werden einen großen Spielplatz in der Gegend finden. Es ist ein idealer Ort für Menschen, die Ruhe schätzen und gleichzeitig Zugang zur gesamten städtischen Infrastruktur haben müssen. Aleja Zbożowa wurde sorgfältig entworfen und zeichnet sich durch Intimität und Komfort aus. LIEFERDATUM Fertigstellung der Bauarbeiten: Q1 2025 Möglichkeit, einen Platz in der Tiefgarage mit Abstellraum zu kaufen Anzahl der oberirdischen Parkplätze, die den Bewohnern des Anwesens zur Verfügung stehen: 21