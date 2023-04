Wohnung im Neubau Kvartiry vblizi Cnyanskogo vodohranilischa

Mehrfamilienhaus-Low-Hise-Gebäude für 4 Personen. Ring in. Minsk. Der malerische und angelegte Strand des Tsnyansky-Stausees liegt nur 500 m vom Gebäude entfernt. Komfortables Leben in der Nähe der Natur!

Das niedrige Gebäude besteht aus drei Wohngebäuden

Haus 1: 16 Wohnungen

Haus 2: 20 Wohnungen

Haus 3:24 Wohnungen

Wohngebäude sind zwei- und dreistöckig.

Jeder Abschnitt des Wohnhauses ist mit einem Aufzug ausgestattet.

Das Design von Wohngebäuden ist nicht pokarcastisch, mit einer Queranordnung von tragenden Wänden aus Keramikblöcken.

Wohnungen:

3-Zimmer – von 90,64 bis 106,76 qm.;

4- com. – von 121,2 bis 121,66 qm.

Infrastruktur: Nur wenige Gehminuten von der Wohnanlage entfernt befindet sich ein moderner Sportkomplex mit offenen und geschlossenen Tennisplätzen, einem Fitnessstudio und einer Sauna mit Swimmingpool, Schulen, Kindergärten, Kliniken und Geschäften.

Kosten von 1 m2 der Gesamtfläche ( für Wohnräume der SNB ) für Bürger, die nicht bei Personen registriert sind, die bessere Wohnbedingungen, juristische Personen und geistiges Eigentum benötigen:

Haus 1 — 3 718,10 bel. Rubel;

Haus 2 — 3 572,68 bel. Rubel;

Haus 3 — 3 253,54 bel. Rubel.

Kosten von 1 m2 der Gesamtfläche ( für die SNB ) für Bürger, die in den Verwaltungen der Bezirke von registriert sind, die bessere Wohnbedingungen benötigen. Minsk, Organisationen der Stadt. Minsk, ohne Anweisungen an die Verwaltungen der Bezirke von zu erteilen. Minsk:

Haus 1 — 3 325,61 bel. Rubel;

Haus 2 — 3 190,47 bel. Rubel;

Haus 3 — 2 902,48 bel. Rubel.

Das Verfahren zum Geldverdienen.

Für die Zahlung von Geldern werden Ratenzahlungen bis Juli 2023 ( einschließlich ) bereitgestellt.

Ein anfänglicher Beitrag von 40% der Gesamtkosten der gemeinsamen Baueinrichtung muss innerhalb von 10 ( zehn ) Banktagen gezahlt werden - für Wohngebäude, deren Bau von Einzelpersonen und juristischen Personen durchgeführt wird, nicht registriert, um bessere Wohnbedingungen zu benötigen.

Ein anfänglicher Beitrag von 40% der Gesamtkosten der gemeinsamen Baueinrichtung muss innerhalb von 15 ( fünfzehn ) Banktagen gezahlt werden - für Wohngebäude, die von Bürgern gebaut werden, registriert, um bessere Wohnbedingungen zu benötigen.

Bewerbungen für Verträge werden angenommen ( werden ) unter der Adresse von registriert. Minsk, pr. Unabhängigkeit, 46, Büro 1.

Lebe in einer umweltfreundlichen Gegend der Stadt Minsk, entspanne dich nach einem Arbeitstag in der Nähe des Teiches oder verbringe das Wochenende mit deiner Familie an der frischen Luft — der Traum vieler Stadtbewohner! In einem Wohnkomplex in einer malerischen, prestigeträchtigen Gegend in der Nähe des Tsnyansky-Stausees wird dies Realität!