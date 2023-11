Антоновский квартал

Minsk, Weißrussland

von €44,873

Kapitulation vor: 2023

Der multifunktionale und geschäftliche, Wohn- und Unterhaltungs-, Sport- und Finanzkomplex Minsk World wird auf den Landebahnen des ersten belarussischen Flughafens « Minsk-1 » errichtet. Bereich Gebäude — 340 ha Wohngebäude — 2 200 000 m2 öffentliche Räumlichkeiten — 1 400 000 m2. Minsk World implementiert das fortschrittliche Stadtentwicklungskonzept « 15-minütige Stadt », das die Erreichbarkeit aller Einrichtungen für das Leben von Kindern und Erwachsenen zu Fuß ermöglicht, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Arbeiten Sie zusammen mit Häusern, die nach den berühmten Hauptstädten der Welt benannt sind, in Stadtteilen, die nach Kontinenten und Kontinenten benannt sind, und / oder entwerfen Sie: Kaffeehäuser und kleine Restaurants private medizinische Räume und moderne Kliniken Kindergärten und Schulen Fitnesscenter und Yoga-Studios sichere und helle Kinderstädte mit einer weichen Abdeckung des Spielplatzes Diebgebiete, Teamspielstadien und Tennisplätze Ein neuer Stadtpark mit einer Fläche von ca. 40 Hektar mit Erholungs- und Unterhaltungsbereichen für Kinder und Erwachsene. Neue Gebäude Minsk World Das Team aus belarussischen und ausländischen Stadtplanern arbeitet an der Verkörperung eines multifunktionalen Komplexes der besten Trends der modernen Weltarchitektur in den Häusern. Minsk World — ist ein Wohnviertel mit 21 Wohngebieten, von denen jedes 10 bis 12 schöne Gebäude mit monolithischem Rahmen hat. Die Häuser des Komplexes entwerfen sowohl kleine Studios und geräumige Penthäuser als auch prestigeträchtige Apartments mit privaten Terrassen und einem separaten Eingang. In neuen Gebäuden Minsk World warten Sie auf: Geräumige und kunstvoll gestaltete Designlobby mit Rezeption und Concierge, ein Toilettenraum mit Wickeltisch und eine Jungenwäsche, in der sich die Gäste mit einem kleinen Brief entspannen können Panoramaaufzüge aus dem Fenster, von denen ein schönes Bild des Komplexes Kostenlose Apartments, in denen Sie jedes Designprojekt durchführen können fertige Wohnungen zur sofortigen Einspeisung oder effizienten Nutzung in einem profitablen Mietgeschäft glasierte Loggien, französische Balkone, Panoramafenster, durch die das ganze Jahr über viel Licht kommt Geschäftsräume mit separatem Eingang und Belüftung, in denen Sie ein Startup durchführen oder ein bestehendes Geschäftsprojekt entwickeln können Angrenzendes Gebiet Es gibt keinen Transitverkehr von Fahrzeugen. Dies ist ein Ort der Ruhe für Erwachsene und Kinder mit Sport- und Kinderspielen, Tennisplätzen und Basketballstadien. Eine Schule oder ein Kindergarten ist im Bau oder auf dem Gebiet eines jeden Quartals konzipiert. Kraftfahrzeugkomfort Parkplätze befinden sich außerhalb des Quartiers. Der direkte Zugang zu einer der neuen Autobahnen von Minsk wurde gewährt. Sie können in 15 Minuten mit dem Auto überall in der Stadt fahren. Für den besten Schutz des Fahrzeugs funktionieren Parkplätze mit Videoüberwachung, Sicherheit rund um die Uhr und automatisierter Zugang zum Eigentümer im 24-Stunden-Modus bereits und werden gebaut. Einige von ihnen sind in das Einkaufszentrum ( für Autofahrer ) integriert. Zugänglichkeit des Transports Öffentliche Verkehrsmittel halten rund um den Umkreis des Quartals. Mit der Routenkarte können Sie auch während der Hauptverkehrszeiten schnell in abgelegene Gebiete von Minsk gelangen. Die U-Bahnstation « Kowalskaya Sloboda » verkehrt auf dem Gebiet des multifunktionalen Komplexes. Die Eröffnung des Flugplatzes « », auf dem das Porzellan fertiggestellt wird, wird im Sommer 2023 erwartet. Bester Ort für vierbeinige Freunde und Besitzer Auf dem Gebiet des multifunktionalen Komplexes gibt es Orte zum Gehen und Grundtraining für vierbeinige Freunde, an denen Sie Zeit mit dem Hund verbringen können, Verbesserung seiner körperlichen Form und Steigerung der Kraft. Internationales Finanzzentrum und Avia Mall In Minsk World wird ein internationales Finanzzentrum gebaut, um Geschäftsprojekte umzusetzen und eine erfolgreiche Geschäftskarriere aufzubauen. Daneben erscheint eines der größten ( ≈ 138.000 m2 ) in unseren Landeinkaufs- und Unterhaltungszentren Avia Mall, Wo Sie eine Rekordzahl von Marken ( ≈ 500 Geschäfte und Boutiquen ) finden, wird es einen großen Hypermarkt geben. Auf einem riesigen ( ≈ 9000 m2 ) Food Court werden Sie mit der breitesten Palette belarussischer und ausländischer Gerichte zufrieden sein. Das Erscheinen dieser Objekte auf der Karte des multifunktionalen Komplexes ermöglicht es Ihnen, den Komplex mit den besten Geschäftsvierteln anderer Länder zu korrelieren und bei Neubauten ein m2-Wachstum zu verursachen. Minsk World – Investition in den Erfolg.