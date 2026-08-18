Einwanderungsprogramme in Mexiko

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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Mexiko
Niederlassungserlaubnis in Mexiko
Mexiko Mexiko
von
$7,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Die Aufenthaltserlaubnis der Republik Mexiko kann auf der Grundlage der folgenden Szenarien erhalten werden: 1) Status der finanziell unabhängigen Person Anforderungen: Externe und stabile Einkommensquellen von 4.400 USD pro Monat (und in den letzten 6 Monaten vor der Einreichung vo…
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