  1. Realting.com
  2. Mexiko
  3. La Crucecita
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in La Crucecita, Mexiko

wohnungen
29
häuser
5
34 immobilienobjekte total found
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 632 m²
Welcome to Biya-Ná, an exceptional luxury development nestled in the heart of Huatulco, wher…
$499,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 625 m²
Located in Chahue, Huatulco. This modern loft located in the newest development Cala Chahue …
$203,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 200 m²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 657 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the one-bedroom residences at E…
$171,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 729 m²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 954 m²
Discover Huatulco Condo Entre Nubes, a stunning development located in La Crucecita, Huatulc…
$220,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 272 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 397 m²
Located in Chahué, Huatulco. Welcome to this beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath condo in…
$419,000
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 684 m²
Located in Sector O, Huatulco. Dreaming of having your own piece of paradise, Casas Huazaacá…
$463,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 199 m²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 944 m²
Discover Costta Condo, a luxury development located in the Santa Cruz area! This exclusive d…
$257,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 882 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 1 bedroom, 1 bathroom cozy studio offers 882 Ft…
$220,000
Haus 2 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 2 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 396 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 149 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$254,000
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 4 716 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 814 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 636 m²
Discover Alunda Residences located in Tangolunda, Huatulco! This exclusive development consi…
$399,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 798 m²
Located overlooking Tejon Beach, Huatulco. This brand-new, never-lived-in 2-bedroom, 2.5-bat…
$649,000
Studio 1 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Studio 1 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco. The studio residences at Ekuá o…
$137,000
Villa in La Crucecita, Mexiko
Villa
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 8 665 m²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90M
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 425 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 310 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$334,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 942 m²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 120 m²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 645 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Live the laid-back coastal lifestyle in this beautifully u…
$229,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 678 m²
Experience the ultimate in coastal living with Paradise Cove's exclusive 1-bedroom condos, o…
$350,000
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 843 m²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 269 m²
Located in the heart of Chahué, Huatulco, this stunning 2-bedroom, 2-bathroom condo at Merid…
$339,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 036 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$442,000
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 141 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
