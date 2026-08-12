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Niederlassungserlaubnis in Mexiko

Mexiko Mexiko
Erhaltsfrist: von 1 monate
Kosten: von
$7,000
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Niederlassungserlaubnis in Mexiko
Niederlassungserlaubnis
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Über das Einwanderungsprogramm

Die Aufenthaltserlaubnis der Republik Mexiko kann auf der Grundlage der folgenden Szenarien erhalten werden:

1) Status der finanziell unabhängigen Person

Anforderungen:

Externe und stabile Einkommensquellen von 4.400 USD pro Monat (und in den letzten 6 Monaten vor der Einreichung von Dokumenten) oder eine Anhäufung von 74.700 USD (netto abzüglich Steuern), die für die Dauer der Aufenthaltserlaubnis auf dem Bankkonto verbleiben müssen;

Verfügbarkeit eines Arbeitsvertrags oder Verträge über den monatlichen Erhalt von Finanzierungen für Dienstleistungen / Lizenzgebühren / Vermietung von Immobilien / sonstige

Die Dauer der Registrierung eines Aufenthaltstitels von 1 bis 2 Monaten.

Die erste Genehmigung wird für einen Zeitraum von 1 Jahr erteilt. Nach Ablauf der Frist können Sie bis zu 3 Jahre verlängern und einen dauerhaften Wohnsitz beantragen, danach können Sie nach 5 Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen, aber die letzten 2 Jahre vor der Beantragung der Staatsbürgerschaft müssen Sie dauerhaft in Mexiko leben.

2 Basierend auf Immobilieninvestitionen in Höhe von 300.000 $.

Das Verfahren zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis führt auch zum Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung nach 5 Jahren.

3) Geburt in Mexiko - die Dauer der Erlangung der Staatsbürgerschaft bis zu 2 Jahren.

(4) Die Ehe mit einem mexikanischen Staatsbürger beträgt bis zu 2 Jahre.

(5) auf der Grundlage einer Einladung des Arbeitgebers - Arbeitsvisum

6) auf der Grundlage der Unternehmenseröffnung

Zusatzdienste:

- Auswahl von Immobilien zur Miete und zum Kauf / Unterstützung von Immobilientransaktionen

- Persönlicher Assistent

Umzugshilfe (Anpassungs- und Concierge-Dienste)

Eröffnung eines Unternehmens und Bankkontos

Business Support (Buchhaltung + Anwalt)

- Partnerschaften und Networking

- Einstellung und Bereitstellung von Personal

Unterstützung großer Transaktionen und Brokerage-Aktivitäten je nach Geschäftsumfang.

 

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
Kosten
von
$7,000
Visafreie Einreise
Visafreie Einreise
Dauer
Dauer
2 monate
Visafreie Einreise
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