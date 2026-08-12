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Niederlassungserlaubnis in Mauritius

Mauritius Mauritius
Erhaltsfrist: von 2 monate
Kosten: von
$70,000
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Niederlassungserlaubnis in Mauritius
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Über das Einwanderungsprogramm

Mauritius ist eine sichere Gerichtsbarkeit mit einer entwickelten Infrastruktur und einem angenehmen Klima das ganze Jahr über.

Die Steuergesetzgebung basiert auf progressiven Steuersätzen. Mauritius wendet das Territorialprinzip an: Sie zahlen Steuern nur auf Einkommen, das auf der Insel verdient oder auf mauritische Konten überwiesen wird. Im Ausland verdiente und gelagerte Einkünfte werden nicht besteuert.

Um eine Aufenthaltserlaubnis mit der anschließenden Möglichkeit zu erhalten, die Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung innerhalb von 7 Jahren zu erhalten, ist es aus folgenden Gründen möglich:

  • Heirat mit einem mauritischen Staatsbürger
  • Beschäftigung (mit Arbeitserlaubnis)
  • Geschäfte machen oder investieren
  • Kauf von Immobilien in staatlich genehmigten Projekten (ab 375.000 USD)
  • Studium oder Praktikum
  • Bestätigtes passives Einkommen (für Rentner über 50)
  • Investitionen in die Wirtschaft des Landes - Staatsbürgerschaft ist in 2 Jahren mit einem Beitrag zur Wirtschaft von $ 500.000 verfügbar
  • Sie können eine Firma gründen. Es gibt Nuancen: Zum Beispiel müssen Selbstständige einen bestimmten Betrag (etwa 35.000 US-Dollar) auf ein persönliches Konto bei einer lokalen Bank einzahlen und ab dem zweiten Jahr der Tätigkeit Geschäftseinnahmen anzeigen (ab 800.000 mauritischen Rupien pro Jahr). Investoren haben auch einen Weg: Manchmal müssen Sie den Betrag auf das Konto eines lokalen Unternehmens überweisen (ca. 50.000 $).
  • Sie können eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn Sie eine Wohnimmobilie in einem der von der Regierung genehmigten Programme (z. B. Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme und andere) im Wert von 375.000 US-Dollar kaufen. In diesem Fall muss sich das Objekt in einem Gebäude über drei Etagen befinden. Die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels ist an die Dauer des Eigentums an Immobilien gebunden. Zusammen mit dem Antragsteller kann der Status von einem Ehepartner, Kindern unter 24 Jahren (wenn nicht verheiratet) und finanziell abhängigen Eltern erworben werden.

Die erste Aufenthaltserlaubnis wird für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Möglichkeit ausgestellt, Dokumente für einen dauerhaften Aufenthalt für 20 Jahre einzureichen.

Die Dauer der Registrierung eines Aufenthaltstitels von 1 bis 2 Monaten.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 2 monate
Kosten
Kosten
von
$70,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
2 monate
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