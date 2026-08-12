Niederlassungserlaubnis in Mauritius

Mauritius ist eine sichere Gerichtsbarkeit mit einer entwickelten Infrastruktur und einem angenehmen Klima das ganze Jahr über.
Die Steuergesetzgebung basiert auf progressiven Steuersätzen. Mauritius wendet das Territorialprinzip an: Sie zahlen Steuern nur auf Einkommen, das auf der Insel verdient oder auf mauritische Konten überwiesen wird. Im Ausland verdiente und gelagerte Einkünfte werden nicht besteuert.
Um eine Aufenthaltserlaubnis mit der anschließenden Möglichkeit zu erhalten, die Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung innerhalb von 7 Jahren zu erhalten, ist es aus folgenden Gründen möglich:
Die erste Aufenthaltserlaubnis wird für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Möglichkeit ausgestellt, Dokumente für einen dauerhaften Aufenthalt für 20 Jahre einzureichen.
Die Dauer der Registrierung eines Aufenthaltstitels von 1 bis 2 Monaten.