  2. Malediven
  3. Malé
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Malé, Malediven

1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Malé, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Garden Villa ist ein zweistufiges Loft mit erhöhter Privatsphäre, befindet sich auf der zwei…
$459,205
