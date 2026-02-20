  1. Realting.com
  Malediven
  Malé Atoll
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Malé Atoll, Malediven

Aparthotel Investments in hotel rooms in the Maldives
Aparthotel Investments in hotel rooms in the Maldives
Malé Atoll, Malediven
von
$233,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven – ein hochmargendes Preissegment mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.Anlagebedingungen:10% Miete ROI garantiert!Ihre Investition beginnt für Sie auch währ…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First line! Premium class project Radisson Maldives.
Malé Atoll, Malediven
von
$234,313
Direkte Beteiligung an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven – ein hochmargendes Preissegment mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.Anlagebedingungen:10% Miete ROI garantiert!Ihre Investition beginnt für Sie auch währ…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
