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Hotels in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

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For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000 in Vilnius, Litauen
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000
Vilnius, Litauen
Zimmer 33
Fläche 1 515 m²
Zum Verkauf: 4* Hotel in Litauen — 2,575.000 €Turnkey profitables Geschäft in einem historis…
$3,01M
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Hotel in Vilnius, Litauen
Hotel
Vilnius, Litauen
$26,43M
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