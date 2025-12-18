Über den Vermieter

Kurzfristige Vermietung von Wohnungen in Tbilisi

Einfache Unterkunft rund um die Uhr: Unterkunft der Gäste auf eigene Faust, wir senden Anweisungen im Voraus.

Komfort der Gäste vor allem: Betten für 2-6 Gäste in Wohnungen, Küche, Dusche, Waschmaschine, Abstellraum, Bügelstation.

* Verfügbarkeit des Parkplatzes.

* Transfer nach Georgien

Gza Apart ist ein Familienunternehmen, das seit mehreren Jahren in der Gastfreundschaft arbeitet.

Wir lieben es, mit der Familie zu reisen und zu wissen, was für einen Urlaub außerhalb unserer Heimatstadt oder unseres Landes wichtig ist.

Aufgrund dieser Erfahrung machen wir einen komfortablen Aufenthalt in unseren Apartments.

