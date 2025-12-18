  1. Realting.com
Микава

Россия Ивановская область г Иваново улица Ермака дом 10 кв 157
Vermieter
2021
Weniger als einen Monat
Русский
homereserve.ru/CwiIQyh3If
Über den Vermieter

Kurzfristige Vermietung von Wohnungen in Tbilisi
Einfache Unterkunft rund um die Uhr: Unterkunft der Gäste auf eigene Faust, wir senden Anweisungen im Voraus.

Komfort der Gäste vor allem: Betten für 2-6 Gäste in Wohnungen, Küche, Dusche, Waschmaschine, Abstellraum, Bügelstation.

* Verfügbarkeit des Parkplatzes.

* Transfer nach Georgien

Gza Apart ist ein Familienunternehmen, das seit mehreren Jahren in der Gastfreundschaft arbeitet.

Wir lieben es, mit der Familie zu reisen und zu wissen, was für einen Urlaub außerhalb unserer Heimatstadt oder unseres Landes wichtig ist.

Aufgrund dieser Erfahrung machen wir einen komfortablen Aufenthalt in unseren Apartments.

Dienstleistungen

* Tägliche Vermietung von Wohnungen in Tiflis

* Vermietung von Parkplätzen

* Transfer nach Georgien

Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 13:18
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 21:00
Dienstag
09:00 - 21:00
Mittwoch
09:00 - 21:00
Donnerstag
09:00 - 21:00
Freitag
09:00 - 21:00
Samstag
09:00 - 21:00
Sonntag
09:00 - 21:00
Unsere Makler in Russland
Natala Mikava
Natala Mikava
1 immobilienobjekt
