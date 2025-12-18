Kurzfristige Vermietung von Wohnungen in Tbilisi
Einfache Unterkunft rund um die Uhr: Unterkunft der Gäste auf eigene Faust, wir senden Anweisungen im Voraus.
Komfort der Gäste vor allem: Betten für 2-6 Gäste in Wohnungen, Küche, Dusche, Waschmaschine, Abstellraum, Bügelstation.
* Verfügbarkeit des Parkplatzes.
* Transfer nach Georgien
Gza Apart ist ein Familienunternehmen, das seit mehreren Jahren in der Gastfreundschaft arbeitet.
Wir lieben es, mit der Familie zu reisen und zu wissen, was für einen Urlaub außerhalb unserer Heimatstadt oder unseres Landes wichtig ist.
Aufgrund dieser Erfahrung machen wir einen komfortablen Aufenthalt in unseren Apartments.
* Tägliche Vermietung von Wohnungen in Tiflis
* Vermietung von Parkplätzen
* Transfer nach Georgien